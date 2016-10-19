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«إيماركتينج إيجيبت» تصدر تقريرها السنوي عن رؤى التسويق الإلكتروني في مصر

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«إيماركتينج إيجيبت» تصدر تقريرها السنوي عن رؤى التسويق الإلكتروني في مصر «إيماركتينج إيجيبت» تصدر تقريرها السنوي عن رؤى التسويق الإلكتروني في مصر

ارشيفية

تعقد شركة “إيماركتينج إيجيبت”- الشركة الرائدة في مجال استشارات التسويق الإلكتروني القائمة على فن وعلم الدراسات التنافسية على الإنترنت – مؤتمرها السنوي يوم الأربعاء 9  نوفمبر 2016، في إنتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة، وذلك لاستعراض التقرير السنوي السابع عن “رؤى للتسويق الإلكتروني”.

ويتضمن التقرير السنوي الذي تصدره الشركة تحليل متكامل لمستخدمي الإنترنت في بداية بخصائصهم «الديموجرافية تحديدًا» ثم أنماط استخدامهم وأنشطتهم عير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا يتضمن التقرير دراسة تفصيلية وبشكل محدد بشأن تفاعلهم مع الإعلانات الإلكترونية.

ويوضح التقرير أن أكثر من 50 مليون مستخدم للإنترنت، أي نحو 55% من سكان مصر، بحسب وزارة الاتصالات والمعلومات 2015.

وأكثر من 33 مليون مستخدم للفيسبوك، أي ما يزيد عن 33% من سكان مصر، بحسب بيانات موقع الفيسبوك.

وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي أن مصر تأتي في المركز الـ 12 على مستوى العالم، وكذلك في المستوى الأول عربياً، من حيث عدد مستخدمي الفيسبوك.

وأضافت أن 74% من مستخدمي الفيسبوك في مصر أقل من 25 سنة، والشباب من فئة 18 سنة هي أكبر مجموعة متواجدة على الفيسبوك.

وأشار التقرير إلى أن 34% من مستخدمي الفيسبوك من الإناث، بينما تزيد هذا النسبة لتصل إلى نحو 60% بين المستخدمين أقل من 25 سنة.

وأكدت شركة “إيماركتينج إيجيبت” أنها تبنت تنفيذ أول استبيان عن كيفية تفاعل مستخدمي الإنترنت في مصر مع الإعلانات الإلكترونية، وهي الدراسة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمنظمات الكبرى.

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