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رئيس مجلس النواب يشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

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رئيس مجلس النواب يشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف رئيس مجلس النواب يشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

الدكتور علي عبدالعال- رئيس مجلس النواب

يشارك مجلس النواب بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى التى تعقد بالعاصمة السويسرية جنيف فى الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الحالى.

ويحضر رئيس المجلس اجتماعات المجموعة البرلمانية العربية والأفريقية ويلقى كلمة أمام الجلسة الرئيسية.

ويعرض الأمين العام للاتحاد تقريرا حول مشاركته الأخيرة فى احتفالية مجلس النواب بمرور 150 عاما على نشأة الحياة البرلمانية فى بشرم الشيخ.

وأكد تقرير للاتحاد البرلمانى الدولى أن مصر ضمن القائمة البيضاء بشأن احترام حقوق الإنسان وأن هناك العديد من التشريعات المصرية التى ترسخ لاحترام حقوق الإنسان, مشيرا إلى أن بمجلس النواب الحالى لجنة معنية بحقوق الإنسان تراقب أى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال الاتحاد – فى تقريره المعروض للمناقشة خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد فى دورته رقم 135 التى تتواكب مع الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفى القلب منها حقوق البرلمانيين – إن للبرلمان المصرى سجلا مشرفا فى احترام حقوق البرلمانيين وعدم انتهاكها.

ويشارك فى الاجتماعات أكثر من 700 نائب من 138 دولة بينهم 67 من رؤساء البرلمانات و41 نائبا للرئيس لمناقشة كيفية تصدى البرلمانات بشكل فعال لانتهاكات حقوق الإنسان
> وأسبابها خاصة حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى صراعات.

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