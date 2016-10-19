إحباط محاولة تسلل 59 شخصًا إلى ليبيا عبر صحراء السلوم

أحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، بالاشتراك والأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح , اليوم الأربعاء ، محاولة تسلل 59 شخص ا بينهم 15 سودانيا، للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة, عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

كان مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري, تلقى إخطار ا من قسم شرطة السلوم بضبط 59 متهم ا بينهم 15 من البحيرة و8 من المنيا و6 من الفيوم و4 من أسيوط و3 الغربية و2 من كفر الشيخ و1 من الإسكندرية و1 من المنيا و1 من المنوفية و1 من الغربية و1 من كفر الشيخ و1 من الدقهلية و15 سودانيا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجار العرض على النيابة.