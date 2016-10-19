رئيس الشئون الإسلامية بالبحرين يغادر القاهرة عقب انتهاء مؤتمر «الإفتاء»

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الأسلامية بالبحرين، عائدًا إلى بلاده على متن طيران الخليج بعد زيارة لمصر، شارك خلالها في فعاليات مؤتمر دارالإفتاء العالمي، الذى أُقيم تحت عنوان “التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة مساجد الأقليات المسلمة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وناقش المؤتمر عددًا من المبادرات، أهمها:” إنشاء مرصد للجاليات المسلمة حول العالم، إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة، تقديم الدعم العلمي والفني في إنشاء مؤسسة إفتاء، وتقديم برنامجًا تدريبيًا لتحسين المعارف والمهارات الإفتائية، فضلًا عن إنشاء ملتقى دراسات وبحوث الأقليات المسلمة”.