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الشرطة العراقية تحرر 100 عائلة جنوب الموصل وتدمر 20 سيارة مفخخة

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الشرطة العراقية تحرر 100 عائلة جنوب الموصل وتدمر 20 سيارة مفخخة الشرطة العراقية تحرر 100 عائلة جنوب الموصل وتدمر 20 سيارة مفخخة

>بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية من تحرير أكثر من مائة عائلة عراقية كان يحتجزها مسلحو تنظيم(داعش) الإرهابى فى قرية "بيجوان السفلى" جنوب الموصل.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى اليوم/الأربعاء/، إن القوات حررت العائلات خلال عملية تحرير القرية، مشيرا إلى أن قوات الشرطة الاتحادية استطاعت تحرير مناطق واسعة جنوب الموصل وتواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى الزبيدى إلى تدمير 20 سيارة مفخخة لداعش خلال العملية العسكرية بقضاء الحمدانية خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الزبيدى - فى تصريح صحفى اليوم- ان القوات العراقية استخدمت، فى تدمير السيارات المفخخة قبل وصولها للقطاعات العسكرية، دبابات "ابرامز" وصواريخ "كورنيت" وقصف طيران التحالف الدولي، دون وقوع خسائر فى صفوف القوات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم/الاثنين 17 أكتوبر/ انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندي، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولي.. ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.


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