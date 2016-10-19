شرطة التموين تضبط 823 طن أرز و269 طن سكر خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط 42 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز و131 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 51,240 طن، و114 قضية فى مجال الغش التجارى، خلال 24 ساعة.

كما ضبطت شرطة التموين بإشراف اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية 28 قضية فى مجال مخالفات الأرز بـ 823 طنا، و30 قضية فى مجال مخالفات السكر ضبط خلالها 269 طنا، و25 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك، و29 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و611 قضية فى مجال "المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين"، و13 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.