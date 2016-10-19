تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 59 شخصا بينهم 15 سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 59 متهما من المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنيا والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية والسودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا، وعرضهم على النيابة المختصة.