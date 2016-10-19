مكرم محمد أحمد: رئيس الوزراء أكد للكتاب أن الحكومة تبحث تعويم الجنيه

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الكتاب دار حول الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والإجراءات التى يمكن أن تتخذ.

وأضاف مكرم محمد أحمد لـ" اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء تحدث عن مشاكل تعويم الجنيه والقوانين والتشريعات التى صدرت بشأن الإصلاح الاقتصادى وأثرها على المجتمع.

ونقل نقيب الصحفيين الأسبق عن رئيس الوزراء، قوله: "نبحث تعويم الجنيه، وكيفية نبدأ فى ذلك، خاصة وأن السعر المتواجد فى السوق سعر غير حقيقى، ونفكر فى عمل هوامش ربح".

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن رئيس الوزراء أعلن خلال اللقاء عن تشكيل لجنة لبحث إمكانية أن تكون هوامش الربح جزء من امكانية تحديد الأسعار، مضيفا: "شريف إسماعيل أكد أنه من الصعب أن يكون هناك إصلاح اقتصادى وهناك سعرين للصرف، وأنه لابد من توحيد سعر الصرف".