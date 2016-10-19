27 أكتوبر.. ماجدة واصف تكشف تفاصيل الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي

تعقد الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الـ 12 من ظهر يوم الخميس، الموافق الـ 27 من أكتوبر الجاري، بقاعة عايدة بفندق ماريوت الزمالك.

ويأتي المؤتمر، للإعلان عن مجريات الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، والمقرر لها (15 – 24 نوفمبر 2016)، وأهم التظاهرات والفعاليات، فضلًا عن الندوات الرئيسة التي تُصاحب هذه الدورة.

ويتحدث – في المؤتمر – مديرو البرامج الموازية التي تُقام أثناء المهرجان، وهم : سيد فؤاد، مدير برنامج “آفاق السينما العربية”، الذي تنظمه نقابة المهن السينمائية، أحمد حسونة، مدير برنامج “أسبوع النقاد”، الذي تنظمه جمعية نقاد السينما المصريين، سعد هنداوي، ومدير مسابقة “سينما الغد الدولي”، التي ينظمها اتحاد طلبة المعهد العالي للسينما، فضلًا عن المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي، المشرف على “ملتقى السينما العربية”، وحسام علوان منسق الملتقى.