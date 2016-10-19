مواصفات مواليد برج الميزان!

ينتمي مواليد شهر 10 ميلادي إلى برج الميزان، الذي يتميَّز كثير منهم بالاعتدال وسعة الأفق والذكاء. وطفل الميزان محبوب بين أصدقائه وعائلته، يعشق الموسيقى والمطالعة.

وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج الميزان التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:



النقاط الايجابيَّة لشخصيته:

- الطفل الميزان ذو شخصيَّة فاتنة ويسحر كل من حوله.

- يتميزون بصفة عامة بالحنان واحترام المشاعر.

- صاحب شخصيَّة دبلوماسيَّة وقد يترك القيادة للآخرين.

- إن شعر بعدم الارتياح لأمر ما فلن يسكت ويظهر مشاعره بصراحة وقوة.

- أطفال برج الميزان أذكياء، وأشقياء.

- ذواق، يعشق الفن والجمال، والكتابة إذا لقي التشجيع اللازم من أهله ومعلميه.

- يميل إلى المناقشة والاستفسار عن كل ما يتعلق بالحياة.

- يتمتَّع بحاسَّة جميلة تنمو مع الوقت، وهي أنَّه دبلوماسي بطبيعته فمشاكله قليلة بسبب قدرته على تجاوز أغلبها من دون ازعاج أحد.

- يحب الطفل «الميزان» الجمال والرفاهيَّة.

-يحب الأمان ورفقة الآخرين، هو صديق وفيٌّ ومساند.

- محب، ومتعاون، عادل، ومتناغم مع الآخرين، واجتماعي ويحب المساواة.

- فهو طالب مثالي قريب من أساتذته الذين يحبهم ويحترمهم ويقدِّرهم، ويحرص على دروسهم وواجباتهم لمن يحفزه، أما من يعانده ويصرُّ عليه لعمل شيء ما لا يريده يفعل عكس ذلك.

لاحظي بأنَّه:

- ساعديه على بناء ثقته بنفسه واستيعاب الفرق بين القدرة على التعبير وإثبات الذات وبين الإساءة.

- متردد في أخذ قراراته.

- يجد طفل برج الميزان صعوبة في التعبير عن آرائه بثقة، عندما يكون جو المنزل مشحوناً بالتوتر، سيحاول أن يكون صانع السلام.

- لا يحب الثرثرة ولا يرغب بالتدخل فيما لا يعنيه بين أقرانه، لكنَّه لن يصبر على ما يزعجه.

النقاط التي لا بد من الانتباه إليها:

- احذري من إجباره على شيء أو تخويفه.

- يخطئ من يظن أنَّ طفل الميزان عنيد، لكنَّك أنت السبب بإلحاحك عليه في اتخاذ القرار فجعلته يتخوف من اتخاذ قرار خاطئ، هنا يأتي دورك في تدريبه على اختيار واتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.

- طفلكم غير كسول كما تظنون وإنَّما تلك الحالة التي تصيبه هي حالة طبيعيَّة، حالة اللامبالاة والكسل، لكنَّه يتخلص منها ثانية ويعود إلى طبيعته من طاقة ونشاط.

- عليك تعليمه بلطف أنَّ الخلافات تحدث أحياناً وهي عادية، وجزء من الحياة لا يمكن تجنبها، فلا بد من تعويده على كيفيَّة التصرُّف في المواقف الصعبة، والتخفيف من الارتباك.

- من الصعب بالنسبة له اتخاذ القرار فكونوا يدَّ العون له للوصول إلى قراره حتى إذا كبر ثقوا بأنَّه سيتخلص من كثير من عيوبه وسيذكركم بذلك دائما.

اللون الذي لا بد من وجوده في خزانة ملابسه:

- يفضل اختيار الألوان التي تساعده على الاسترخاء والهدوء وصفاء الذهن والتعبير، والتي تزيد من صفاته الايجابيَّة والتخفيف من صفاتة السلبيَّة، ذلك يتوفر في الألوان الباردة.

أما الألوان التي أفضل أن تكون في غرفته:

يفضل اختيار الألوان الهادئة والمشرقة التي تمدَّه بالطمأنينة والهدوء وتساعده على الخيال والواقعيَّة معاً.