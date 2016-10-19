مراحل تطور الحمل ... الشهر الأول

قمت بإجراء التحاليل، وتبين أنك حامل في شهرك الأول، ومعنى ذلك أن أمامك ما يقارب تسعة أشهر من رحلة غريبة وتجربة جديدة، خاصة لو كنت حاملاً للمرة الأولى. فما هي التغيرات التي ستطرأ عليك وعلى جنينك؟ الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات كل مرحلة على حدة.

في الشهر الأول

* بعد مرور ما يقارب الأسبوعين، سوف تشعرين بارتفاع في درجة حرارتك.

* نزول القليل من الدم من المهبل، فلا تعتبري ذلك من علامات الإجهاض .

* سوف تكثر مرات ذهابك إلى الحمام للتبول.

* جنينك لن يكون بحاجة لزيادة التغذية؛ لأنه يتغذى من كيس المح الذي لا يزال موجوداً فيه.

* سوف تشعرين باحتقان الثدي وبعض التعب والإرهاق والحاجة إلى النوم.

* لن يزيد حجم بطنك، ويمكنك البدء بتناول الفوليك أسيد؛ لأنه يمنع حدوث تشوهات الجنين.

* يصبح للجنين ذيل، وهو عموده الفقري، وتتشكل عدسة العين والحنجرة والأطراف مثل الأيدي والأرجل والأصابع.

نصيحة

* تابعي الطبيب لو كان لديك تاريخ للإجهاض أو بعض الأمراض المزمنة.

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