تنفيذ التجربة «مصر 3» لاختبار قدرة الأجهزة المعنية على مواجهة الكوارث



> أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه فى تجربة من شأنها تأكيد قدرة الأجهزة المعنية بالدولة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة، نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة العملية ” مصر 3 ” والتى تتمثل فى إنقاذ ركاب مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضها للغرق قبالة سواحل بورسعيد ، وذلك بمشاركة وحدات من القوات المسلحة والعديد من الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالدولة .

> وقال المتحدث العسكري في بيان له اليوم الأربعاء، بدأت التجربة بإلتقاط مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثة تفيد بتعرض مركب صيد مصرى للغرق على مسافة (14) ميل بحرى من سواحل مدينة بورسعيد أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى إحدى الدول الأوروبية ، وعلى الفور بدأت إجراءات تنفيذ خطة الإنقاذ بالتنسيق بين مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة ومركز عمليات محافظة بورسعيد وهيئة موانئ بورسعيد، ومركز عمليات وزارة النقل، حيث صدرت الأوامر بسرعة خروج إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية بالتحرك لمنطقة الإستغاثة والبحث عن المركب المنكوب وسرعة إنقاذ الناجين وإلتقاط الضحايا ، كما أقلعت إحدى الطائرات لتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ الجوى وتأكيد إحداثيات الموقع وإلقاء الرماثات ومعدات الإنقاذ إلى المنكوبين وتوجيه الوحدة البحرية إلى مكان الحادث لإلتقاط الناجين والمصابين وإنتشال الغرقى وتقديم الدعم الإدارى والطبى وعمل الإسعافات الأولية اللازمة ونقلهم إلى ميناء بورسعيد .

> كما قام مركز عمليات محافظة بورسعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدفع أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف التابعة للمحافظة وفتح معسكر إيواء لإستقبال الناجين وتقديم التدخل الطبي السريع بمشاركة جمعية الهلال الأحمر المصرى ونقل الحالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج ، وتنفيذ الإخلاء الجوى للحالات الحرجة ونقلها إلى المراكز التخصصية .



> وتهدف التجربة “مصر 3″ إلى التأكد من قدرة وجاهزية مراكز ومنظومات إستقبال إشارات الإستغاثة ، ورد الفعل السريع لعناصر البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة من القوات البحرية والجوية والعناصر المعاونة من الجهات المدنية المعنية بعمليات الإنقاذ وقدرتها على التعامل مع الكوارث والحوادث المختلفة .

> وقد نجحت التجربة فى تنفيذ العديد من الأهداف المخططة لها ، من خلال إجراءات القيادة والسيطرة وتنظيم التعاون وتنسيق أعمال الإنقاذ والإخلاء وتقديم الدعم اللوجستى الكامل ، فضلاً عن صقل مهارات وخبرات الكوادر العاملة فى هذا المجال .

> كما تم على جانب التجربة تنظيم معرض لأحدث الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى عمليات البحث والإنقاذ داخل المركز ، وإستمع الحاضرين إلى شرح تفصيلى تضمن الإمكانات والقدرات التى تعمل ضمن منظومة البحث والإنقاذ داخل القوات المسلحة.

> من جانبه أكد مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة على الدور الذى يقوم به المركز بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وحرس الحدود فى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والتأمين ضد الكوارث والحوادث المختلفة بالتنسيق مع العديد من الأجهزة والوزارات المعنية بالدولة لتقديم خدمة البحث والإنقاذ بكفاءة عالية وتقليل زمن الإستجابة وسرعة إنقاذ الأرواح والممتلكات والحد من الإصابات والخسائر البشرية الناجمة عن الحادث .

مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد المركز بأحدث منظومات البحث والإنقاذ وتزويدة بكافة الأجهزة والمعدات بما يمكنه من سرعة الإستجابة والتدخل السريع لتنفيذ كافة المهام المخططة والمواقف الطارئه التى يمكن التعرض لها براً وبحراً على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

شارك فى تنفيذ التجربة عدد من ممثلى الأجهزة والهيئات المعنية بوزارات الطيران المدنى والداخلية والخارجية والسياحة والبترول والثروة المعدنية والتضامن الإجتماعى، ووزارة النقل ممثلة فى “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى وهيئة موانئ بورسعيد ” ووزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والبيئة ، وبمشاركة جهاز الأمن القومى ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وهيئة قناة السويس والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، إضافة إلى الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى .