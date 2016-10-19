قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 24 فلسطينيًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 24 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم قاصرون.

وأوضح نادى الأسير الفلسطيني فى بيان له اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن 15 فلسطينيا تم اعتقالهم فى بلدتى سلوان والعيسوية.

كما تم اعتقال مواطن وفتى من بلدة نحالين فى محافظة بيت لحم فيما أعتقل مواطنان من مخيم نور شمس فى محافظة طولكرم .

ومن بلدة مادما فى محافظة نابلس اعتقل مواطنان، ومن قلقيلية اُعتقل مواطنان أيضًا، وذكر نادى الأسير أن مواطناً آخر اُعتقل من بلدة بيت ريما فى محافظة رام الله والبيرة.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس مواطناً من أريحا، وهو خالد جميل براهمة، بعد أن استدعته مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، طالباً من مدرسة دار الأيتام الإسلامية فى القدس القديمة، خارج المدرسة، وتم اقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت قبل يومين عشرة من طلاب ذات المدرسة، وأخلت سبيلهم لاحقا بشرط الأبعاد عن القدس القديمة لـ20 يوما.