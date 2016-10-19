أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

برلماني يتقدم بسؤال لـ«الوزراء» حول أزمة القمامة بالدولة

Google+ Print
برلماني يتقدم بسؤال لـ«الوزراء» حول أزمة القمامة بالدولة برلماني يتقدم بسؤال لـ«الوزراء» حول أزمة القمامة بالدولة

لنائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب وتكتل 25-30 بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب وتكتل 25-30 بالبرلمان، بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة بشأن خطة الدولة بعد انتهاء عقد شركة النظافة “أما العرب”، والحلول والبدائل التي تتبناها في هذا الملف، لافتًا إلى أن عقد الشركة ينتهي قبل أقل من ستة شهور.

وأضاف عبد الغنى – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – أن الشركة لم تكن تؤدي أعمالها بشكلٍ يُرضي المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار حلولًا ترضي المواطن وإفادتنا بالبدائل، حتى يتسنى لنا اختيار أفضلها، والمشاركة في هذا القرار الذي يمس كل مواطن مصري، بحسب نص البيان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات