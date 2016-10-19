برلماني يتقدم بسؤال لـ«الوزراء» حول أزمة القمامة بالدولة

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب وتكتل 25-30 بالبرلمان، بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة بشأن خطة الدولة بعد انتهاء عقد شركة النظافة “أما العرب”، والحلول والبدائل التي تتبناها الحكومة في هذا الملف، لافتًا إلى أن عقد الشركة ينتهي قبل أقل من ستة شهور.

وأضاف عبد الغنى – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – أن الشركة لم تكن تؤدي أعمالها بشكلٍ يُرضي المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار حلولًا ترضي المواطن وإفادتنا بالبدائل، حتى يتسنى لنا اختيار أفضلها، والمشاركة في هذا القرار الذي يمس كل مواطن مصري، بحسب نص البيان.