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حبس ليبيه 4 أيام بتهمة ممارسه الدعارة مقبل 2000 جنهي في الليلة

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حبس ليبيه 4 أيام بتهمة ممارسه الدعارة مقبل 2000 جنهي في الليلة حبس ليبيه 4 أيام بتهمة ممارسه الدعارة مقبل 2000 جنهي في الليلة

>كتب سليم على

 

قررت نيابة العجوزة، حبس سيدة ليبية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة الدعارة مع سعوديين مقابل مبالغ مالية تصل لـ 2000 جنيه في المرة الواحدة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها علي ، وكيل أول النيابة، أن المتهمة "هنيدة. م.ر" ليبية الجنسية، قامت بالاعلان عن نفسها علي أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي، ما دعي أحد ضباط الإدارة العامة لمباحث الأداب للتواصل معها، وايهامها أنه سعودي الجنسية ويرغب في إقامة علاقة معها بالمقابل الذي تحدده، وبالفعل حددت المتهمة سعر اللقاء بـ 2000 جنيه للمرة الواحدة، واتفقا علي اللقاء أمام أحد الفنادق بشارع شهاب، وتمكن من ضبط المتهمة. 

 

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات ممارستها الدعارة بمقابل مالى، وأنها مارستها مرتين مع سعوديين من راغبي المتعة مقابل 2000 في المرة، وأنها اضطرت لارتكاب تلك الأفعال نظراً لاحتياجها المال، بعد وصولها بعد الأزمة السياسية التي تمر بها بلدها بعد الثوره الليبيه.

 


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مصر 365

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