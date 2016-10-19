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بالصور.. وصول 501 سائح أوكرانى مطار الغردقة على متن 3 رحلات شارتر

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بالصور.. وصول 501 سائح أوكرانى مطار الغردقة على متن 3 رحلات شارتر بالصور.. وصول 501 سائح أوكرانى مطار الغردقة على متن 3 رحلات شارتر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت اليوم الأربعاء 3 رحلات طيران شارتر من المطارات الأوكرانية إلى مطار الغردقة الدولى، حيث وصلت صباح اليوم أول رحلة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى متنها 177 سائحا أوكرانيى الجنسية، حيث استقبل العاملين بالشركة المنظمة السياح بالورود بمطار الغردقة.

 

وقال فاتح مختار مدير حركة السياحة بإحدى الشركات السياحية، إنه بعد انصراف الجانب الروسى عن إرسال الوفود السياحية لمصر، تم الاتفاق بين شركة فلاش تور وشركة Tbg الأوكرانية على وصول 6 رحلات شارتر أسبوعيا إلى الغردقة و5 رحلات شارتر أسبوعيا إلى شرم الشيخ.

 

وأكد مدير حركة السياحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه وصلت صباح اليوم أولى تلك الرحلات من مطار العاصمة الأوكرانية كييف، تقل على متنها  177 سائحا، ومن المقرر أن تصل فى الثانية ظهرا الرحلة الثانية، وتقل  160 سائحا، وتصل فى تمام الثامنة مساء الرحلة الثالثة من مطار روفنا الأوكرانى، والتى تقل  164 سائحا.

 

وأضاف فاتح أنه تم استقبال السياح الأوكرانيين بالورود فور وصولهم المطار، حيث تم تسهيل إجراءات الوصول لهم وتسكينهم بالفنادق الخاصة بهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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