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«عبد المغني»: وقعت تعاقد «مثل الطوفان».. وحزين لتأخر عرض «رأس العش»

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«عبد المغني»: وقعت تعاقد «مثل الطوفان».. وحزين لتأخر عرض «رأس العش» «عبد المغني»: وقعت تعاقد «مثل الطوفان».. وحزين لتأخر عرض «رأس العش»

محمود عبد المغني – أرشيفية

يشارك محمود عبد المغني، في مسلسل “مثل الطوفان” مع النجمتين نجلاء بدر وسيمون.

وكشف عبد المغني – في مداخلة هاتفية لبرنامج “راديو سكوب” مع الإعلامية غدير حسان، على “الراديو 9090″ – عن” أنه في مرحلة قراءة أكتر من نص، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عمل في الفترة المقبلة، ليكون هناك تنوع في رمضان المقبل”.

وأضاف مؤكدًا: “مضيت مثل الطوفان الحمدالله، وهو مسلسل اجتماعي زي مسلسلات زمان اللي كُنا بنحب نتفرج عليها، واللي بتقدم رسالة ونصيحة للأجيال”.

وأعرب “عبد المغني”، عن استيائه من تأخر عرض مسلسل “رأس العش” على التلفزيون المصري، قائلًا: “في تأخير من التلفزيون، وأنا مش عارف ليه بالرغم من إننا محتاجين نقرب الشباب من فهم الجيش وبطولاته، فهو ورق لشىء حقيقي مش خيال مؤلف”.

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