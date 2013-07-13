مصدر حكومى يمنى يحذر من كارثة بيئية لتسرب المازوت من باخرة بميناء المكلا

حذر مصدر حكومى يمنى، من مغبة تعرض السواحل اليمنية الجنوبية الشرقية لكارثة بيئية بسبب تسرب المازوت بكميات كبيرة من الباخرة السريلانكية الجانحة بميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وقالت السلطات المحلية بالمحافظة، إن كميات كبيرة من المازوت تسربت إلى عرض البحر من الباخرة السريلانكية "شانج يانج" ما أدى إلى ظهور بقع واسعة من بمناطق متفرقة من الساحل وهو الأمر الذى ينذر بكارثة بيئية على البحر وشاطئ المكلا.

كانت الباخرة قد تعرضت لعطل فنى منتصف الأسبوع الماضى وهى على بعد ميلين فقط من ميناء المكلا نتيجة الأمواج الشديدة التى ضربت بها إلى مقربة من الشاطئ ما أدى إلى جنوحها خارج خط الملاحة المعتاد وأن السفينة تحمل على متنها 4400 طن من مادة المازوت قادمة من عدن إلى ميناء المكلاء.

وباشر فريق مكافحة التلوث البيئى التابعة للهيئة العامة للشئون البحرية القادم من محافظة عدن عملية مكافحة بدايات التسرب من الباخرة.