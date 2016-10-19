سكارليت جوهانسون تلهمك إطلالات جريئة

تتميز سكارليت جوهانسونScarlett Johansson بإطلالات عصرية ومتنوّعة تواكب أحدث صيحات الموضة، فهي تسعى إلى المحافظة على الهدوء والكلاسيكية في اختياراتها مع إبراز قوامها بطرق جذابة وأنثوية.

لعل فساتين سكارليت السوداء القصيرة والطويلة هي أكثر ما يلفت في أزيائها، كون الأسود لونها المفضل، فهي دائماً تحاول دمجه مع تفاصيل صغيرة أخرى لتضفي أناقة إضافية عليه مثل الخيوط المضلّعة أو الشراشيب الملوّنة وغيرها.

تفضل جوهانسون الأزياء الرسمية في إطلالاتها على السجادة الحمراء، وتتنوّع بين فساتين طويلة كلاسيكية كفستانها الأخضر الزيتي من "فيرساتشي"، وفساتين بسيطة قصيرة غالباً ما تختارها واسعة عند الخصر، كما أنها تختار في كثير من الأحيان بدلات رسمية أنيقة وجذابة كالبدلة الحمراء التي ارتدتها في فترة حملها ولفتت فيها أنظار الحاضرين و دسات المصوّرين.

يختلف اختيار الألوان عند جوهانسون كما يختلف شكل الزيّ وتصميمه، لكن يبقى الأسود صديقها المفضّل في أكثر الأحيان.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من إطلالات النجمة سكارليت جوهانسون, شاهديها وشاركينا رأيك.