إخلاء مناطق فى الفلبين استعدادا لاقتراب إعصار «هايما»

أمرت سلطات الفلبين بإخلاء منطقة الساحل الشمالي والمناطق المنخفضة والجبلية، اليوم الأربعاء، مع اقتراب الإعصار (هايما)، أعتى إعصار يهدد البلاد منذ ثلاث سنوات.

وقال مكتب الأرصاد- فى بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم- أن “خدمة تقييم مخاطر العواصف الاستوائية” صنفت (هايما) إعصارا من الفئة الخامسة فى مقياس يتألف من خمس درجات، وإنه قد يسبب سيولا وانهيارات أرضية وارتفاع مستوى سطح البحر لما يقرب من خمسة أمتار.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرا من الإعصار للمناطق الشمالية والشرقية من جزيرة (لوزون)، التى تضم مراكز صناعة وتصدير.