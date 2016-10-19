أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جنازة شهيد العريش تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بالمحلة

Google+ Print
بالصور.. جنازة شهيد العريش تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بالمحلة بالصور.. جنازة شهيد العريش تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بالمحلة

>الغربية - مصطفى عادل

شيع أهالى الغربية عقب صلاة الظهر جنازة ملازم أول احتياط محمد على فؤاد ابن مدينة المحلة، والذى استشهد أثناء مشاركته فى حملة أمنية على العناصر الإرهابية بالعريش.

وأدى الآلاف من أبناء مدينة المحلة صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الششتاوى، وتم رفع جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم على سيارة إطفاء يتقدمها الموسيقى العسكرية، واصطف أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن على الجانبين، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر سيدى خلف.

 

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، واللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة.

 

وودع الأهالى الشهيد بالدموع والزغازيد، وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشيعون هتافات "لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "لا اله إلا الله الارهاب عدو الله"، "يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة". 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين