بالصور.. جنازة شهيد العريش تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بالمحلة

شيع أهالى الغربية عقب صلاة الظهر جنازة ملازم أول احتياط محمد على فؤاد ابن مدينة المحلة، والذى استشهد أثناء مشاركته فى حملة أمنية على العناصر الإرهابية بالعريش.

وأدى الآلاف من أبناء مدينة المحلة صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الششتاوى، وتم رفع جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر على سيارة إطفاء يتقدمها الموسيقى العسكرية، واصطف أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن على الجانبين، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر سيدى خلف.

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، واللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة.

وودع الأهالى الشهيد بالدموع والزغازيد، وتحولت الجنازة لمظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشيعون هتافات "لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "لا اله إلا الله الارهاب عدو الله"، "يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة".