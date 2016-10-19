رئيس "جمارك السويس": تصدير 708 طن سكر لليبيا جرى وفق إجراءات صحيحة

قال جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أن تصدير 708 طن سكر من مصنع السكر بميناء السخنة تم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة، وتحت إشراف لجنة جمركية.

وأكد جاد عساف لـ " اليوم السابع "، أن الشركة المصرية المتحدة للسكر المسئولة عن تصدير السكر إلى ليبيا مقامة فى ميناء العين السخنة بالسويس ويعمل بها المئات من أبناء المحافظة.

وأوضح جاد عساف، أن السكر تم معايتنه عن طريق جمارك السخنة وهيئة الصادرات والوردات، وخرج من الميناء طبقًا لصحيح القانون.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أن 10 سيارات هي من حملت السكر ويتم حاليا مرور السكر من منفذ السلوم، مؤكدًا أن الشركة المصرية المتحدة للسكر تم إنشائها برأس مال مصرى – سعودى.