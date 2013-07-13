رئيس الأركان الليبى: الحكومة الحالية لا تريد بناء جيش وطنى

قال رئيس أركان الجيش الليبى اللواء سالم قنيديل أن الحكومة الليبية الحالية لا تريد إنشاء جيش وتحاول تشكيل جسم مواز للجيش وهو "الحرس الوطنى" أو ربما سوف يستعملون اسما جديدا فى المستقبل.

وأضاف رئيس الأركان، فى تصريحات لقناة ليبيا أولا الفضائية الليبية اليوم السبت، أن الحل لتكوين الجيش الليبى يكمن فى إنشاء مجلس أعلى للدفاع فى ليبيا يتكون من ضباط وطنيين ليبيين للتخلص من كل التجاذبات الجهوية والحزبية فى ليبيا.

وأوضح رئيس الأركان أن "المليارات التى يريدون بناء الجيش والشرطة الليبيتين بها لا تذهب إلى الحسابات العسكرية للجيش بل تذهب إلى حسابات خاصة غير معلومة..والجسم المشبوه الحرس الوطنى مثل الحرس الثورى فى النظام الليبى السابق".

يذكر أن رئيس الوزراء الليبى قد تراجع منذ أيام عن قرار الحكومة بإنشاء الحرس الوطنى الليبى.