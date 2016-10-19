مجلس الوزراء يطرح منطقتي كركر ونصر النوبة في أسوان للاستثمار

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الأربعاء، لبحث موقف تنفيذ المشروعات بمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزراء الشباب، الإسكان، التنمية المحلية، التربية والتعليم، والثقافة، ومحافظ أسوان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإجتماع يأتى فى إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، بما يضمن الإنتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة لها، لتدخل الخدمة وتساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة وبخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل قد أكد على توفير التمويل اللازم لسرعة الإنتهاء من مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة، مع إيلاء إهتمام خاص بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتلك المشروعات لتحديد التكلفة المطلوبة، وأسلوب البناء الأمثل، بما يتناسب مع التربة ونمط الحياة بالمنطقة، كما وجه بإتخاذ الخطوات اللازمة لطرح منطقتى كركر ونصر النوبة للإستثمار بما يحقق الإستفادة من الإمكانات المتاحة بهما، وإعداد الدراسات المطلوبة لإختيار الأماكن المناسبة لإقامة مناطق التنمية الصناعية بمحافظة أسوان بما يتلائم مع الصناعات المختلفة وبخاصة الحرفية والتقليدية منها.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الإهتمام بتنمية المشروعات الزراعية بالمحافظة فى ضوء توافر التربة الخصبة ومياه الرى والأيدى العاملة الماهرة، مع إستكمال مشروعات الطاقة الكهربائية لخدمة الأهالى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية المستهدفة، كما وجه بتكليف وزارة التضامن الإجتماعى بالتوسع فى تقديم خدمات الحماية الإجتماعية فى محافظة أسوان، وفى مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”، مع مراجعة الموقف التنفيذى لمشروعات إقامة قرى الظهير الصحراوي، والتى تساهم بدور كبير فى تخفيف الضغط عن مناطق الدلتا والتوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتم خلال الإجتماع استعراض المشروعات التى تم الإنتهاء منها بمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتى تضمنت إقامة (15) مدرسة من نموذج الفصل الواحد بقرى نصر النوبة وكذا (8) مدرسة للتعليم الأساسى بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الفنى وعمل صيانة شاملة لعدد (7) مدارس، هذا إلى جانب إنشاء مركزين ثقافيين بنصر النوبة وقرية كركر، وتوفير (3) عبارات و مرسيين لمدينة أبو سنبل السياحية وجزيرتى هيسة وعواض، فضلاً عن رصف طرق قرى الشلال النوبية بطول 2 كم، وإفتتاح وتشغيل وحدة مرور نصر النوبة وإعادة الدائرة الإنتخابية بالمركز.

كما تضمنت المشروعات الجارى تنفيذها تدعيم وتطوير (50) مركز للشباب، وتقديم الدعم اللازم لمديرية التضامن الإجتماعى لمساعدة الأسر الفقيرة وتعويض أصحاب المنازل المنهارة بقرية غرب أسوان وإستكمال باقى منازل المتضررين من قرية أبو سمبل، إلى جانب تخصيص جزء من القروض التى يمنحها الصندوق الإجتماعى لشباب مركز نصر النوبة لتنمية المشروعات الصغيرة، فضلاً عن إعفاء (689) سيدة من نصر النوبة من سداد أقساط بنك التنمية الزراعي، وبدء تشغيل مستشفى النوبة العسكرى إلى جانب دعم مديرية الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء وسيارات الإسعاف للمستشفى المركزى ومراكز طب الأسرة بمركز نصر النوبة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الإجتماع تطرق أيضاً إلى بحث موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان، والتى تتضمن إستكمال توصيل الصرف الصحى لمدينة أبو سمبل وباقى قرى مركز نصر النوبة، وإنشاء مساكن الإحلال والتجديد بقرى مركز نصر النوبة بعدد (1374) مسكن، إلى جانب البدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى ببعض قرى مركز نصر النوبة وتضم قرى بريم وأبو سمبل ووادى العرب وبنبال، والبدء فى إعداد المخطط الإستراتيجى والحيز العمرانى لمدينة نصر النوبة.

كما تضمنت المشروعات الجارى تنفيذها، العمل على سرعة الإحلال الكلى لـ(9) مدارس، وإنشاء منطقتين صناعيتين للمشروعات الصغيرة وإقامة مركز تدريب تحويلى بمركز نصر النوبة ومنطقة وادى كركر، وإنشاء مجمع للصناعات التكميلية يقوم على المنتجات الزراعية الموجودة بمناطق وادى خريت والنقرة، إحلال وتجديد (4) محطات طلمبات لتوفير مياه الرى بمركز نصر النوبة، وتفعيل مشروع لتحقيق الكفاءة فى استخدام المياه لأغراض اقتصادية، وإنشاء 20 مسقى لـ 10 قرى بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، وتدعيم قرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بـ 4 سيارات إطفاء.