القومى للمرأة يٌطلق حملة لطرق الأبواب لتشجيع السيدات على المشاركة فى انتخابات المحليات

يطلق المجلس حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "المرأة والإنتخابات.. شاركى- انتخبى – اختاري"، وذلك استعدادا لانتخابات المجالس المحلية القادمة، بهدف توعية السيدات فى القرى والنجوع فى جميع محافظات الجمهورية بأهمية المشاركة فى انتخابات المحليات القادمة سواء ترشيحاً أو انتخاباً، والتى من المقرر أن تبدأ غداً الخميس أولى الزيارات الميدانية بمدينة الخارجة والمنيرة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال بيان للمجلس أن الحملة تهدف لتحفيز المستهدفات بالمشاركة والتصويت فى الانتخابات ومساندة المرشحات من السيدات، وتعزيز مشاركة المرأة خاصة فى الريف والمناطق غير الحضرية فى المجال العام، ونشر الوعى بدور المجلس وبرامجة فى النهوض بالمرأة فى الواقع المحلى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى البيان أن حملة طرق الأبواب تهدف إلى إنشاء وتعزيز قاعدة شعبية واعية من الناخبات والمرشحات الراغبات فى المشاركة فى الانتخابات المحلية القادمة.

وأشارت إلى أن منهجية حملات طرق الأبواب تقوم على تنفيذ مجموعة من الزيارات المنزلية للمستهدفات بالقرى والنجوع مع الاستعانة بالرائدات الريفيات وسوف يتم تقديم شرح مبسط حول أهمية المجالس المحلية وأهمية تواجد المرأة بها (مرشحة فردية أو ضمن قائمة انتخابية) والتعريف بدور هذه المجالس فى تنمية المجتمع المحلي.