موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

كشفت مصادر مسئولة أن الحكومة بدأت تتحرك فعليًا، فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، وذلك بعد توصيات مجلس النواب الأخيرة بضرورة ضمها للموازنة العامة للدولة.

ذكرت شبكة "سى.إن.بى سى"، إن المملكة العربية السعودية تتجه للاقتراض من أسواق المال، حيث تم تكليف بنوك Citigroup وHSBC وJPMorgan لتنسيق عملية بيع سندات بقيمة يتوقع أن تتجاوز 15 مليار دولار.

بدأ منذ قليل، لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بعدد من الكتاب، بينهم الكاتبة فريدة الشوباشي والكاتب عبد الله السناوى والكاتب مكرم محمد أحمد، لعرض جهود الحكومة الاقتصادية والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة نظرهم، ورؤيتهم فى مختلف القضايا، وذلك فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع الكتاب والاقتصاديين ورؤساء الأحزاب.

قال وزير التموين المصرى محمد على مصيلحى، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين.

أرسلت القارئة هانم شاكر محمد، رسالة إلى خدمة "صحافة المواطن" اشتكت مما وصفته بـ"الإهمال"، فى مدرسة جمال عبد الناصر بشبرا الخيمة فى منطقة بهتيم.

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 15 متهما من الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية".

يمثل، عصر اليوم الأربعاء، 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي ببورسعيد، المقبوض عليهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام النيابة العامة للنتحقيق معهم بتهم قطع الطريق العام، والتجمهر، وتعطيل مرفق عام "المعديات" .

قررت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، حبس جميع المتهمين الـ6 من أبناء عائلة أبو شناف فى واقعة اختطاف شيخ بلد وفلاح من عائلة اللاهونى إلى قرية شعلان بمركز يوسف الصديق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة والداخلية، أن الأرز من السلع التى لديها فائض فى مصر، ولن يكون هناك أزمة فى توفيره بالبطاقات التموينية، موضحاً أن السبب فى أزمة الأرز هو إحجام الموردين عن توريده للوزارة، والإخلال بالتعاقد المبرم بتوريد طن أرز الشعير عريض الحبة بـ٢٤٠٠ جنيه للطن لكى يصل للمستهلك بسعر ٤.٥ جنيه.

المرأة هى المرأة مهما وصلت إلى مناصب سياسية عليا، تبحث عن إطلالة مميزة تعكس شخصيتها وثقافتها، ولأن الأزياء العنصر الذى تجمع عليه النساء فى كل زمان ومكان، فكثير ما تستخدم أبرز السياسيات على مستوى العالم مثل تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا، وأنجيلا ميركل رئيس وزراء ألمانيا، وأخيراً هيلارى كلينتون المرشحة الرئاسية الأمريكية الأزياء بشكل مميز تبعث من خلاله برسائل مباشرة لشعوبهم.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بملف الضرائب، والعمل على تحصيلها من المتهربين، لأن ذلك سيساعد كثيرًا فى حل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة حاليًا، ويدر مليارات الجنيهات لمصر فى الوقت الحالى دون حاجة إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.