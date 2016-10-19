عمومية القابضة تقرر تعيين محمد بدرى رئيسا لشركة مياه سوهاج ومحمود عبد اللطيف لقنا

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، تعيين كلاً من المهندس محمد بدرى محمد، رئيساً لمجس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيساً لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ انعقاد الجمعية واستكمالاً للمدة القانونية لمجلس إدارة الشركة التابعة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، فى بيان له اليوم، أن أية تغيرات تجريها الشركة القابضة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة وإحداث طفرة فى المجالات الفنية والإدارية ورفع كفاءة أداء الشركات التابعة بما يصب فى صالح المواطن المصرى، مشيراً إلى أنه يتم تقييم أداء رؤساء الشركات التابعة بصفة مستمرة ومدى تعاونهم مع الجهات التنفيذية والحكومية وكذلك سرعة الاستجابة فى حل مشكلات المواطنين.

جدير بالذكر أن المهندس محمد البدرى حصل على بكالوريوس الهندسة والعلوم عسكريه من الكلية الفنية العسكرية، وشغل عدداً من المناصب القيادية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى منها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا سابقاً، كما حصل المهندس محمود طه عبد اللطيف على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والعلوم العسكرية من الكلية الفنية العسكرية، وشغل منصب رئيسا لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ثم مستشاراً هندسياً بالشركة.