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الجيش العراقى:داعش له ما بين 5000 و6000 مسلح بالموصل

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الجيش العراقى:داعش له ما بين 5000 و6000 مسلح بالموصل الجيش العراقى:داعش له ما بين 5000 و6000 مسلح بالموصل

>أربيل ـ نيويورك (وكالات الأنباء)

قال الفريق الركن طالب شغاتى قائد القوات الخاصة العراقية اليوم الأربعاء، إن تنظيم داعش له ما بين 5000 و6000 مقاتل يتصدون لهجوم القوات العراقية على مدينة الموصل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل "المعلومات الاستخبارية تشير إلى 5000 إلى 6000 مقاتل داعشى. "

من جهتها أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 900 مدنى هربوا من مدينة الموصل العراقية، وعبروا الحدود إلى سوريا.

وقالت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين- فى تصريح أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء أن أكثر من 900 شخص عبرو الحدود إلى سوريا، وهم الآن فى مخيم للاجئين.

وهذه أول مجموعة كبيرة من المدنيين يتأكد هروبها من الموصل، منذ أن بدأت القوات العراقية عملياتها العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويعتقد أن عدد المقيمين بالموصل يقارب المليون ونصف المليون شخص، بينهم نحو 5 آلاف مقاتل، ويخشى أن يستعمل مسلحو تنظيم "داعش" المدنيين كدروع بشرية، مع اقتراب القوات العراقية إليهم.


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