مقتل 15 فى قصف مدفعى لقوات الأسد على حى القابون بدمشق

أفاد المركز الإعلامى السورى بمقتل 15 شخصا جراء قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ على حى القابون بالعاصمة "دمشق".

وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم السبت، أن ذلك يأتى بالتزامن مع بدء قوات النظام حملة وصفت بالأعنف على الحى الدمشقى أدت إلى تدمير عشرات المبانى. حيث شهد الحى تحليقا مكثفا من الطائرات الحربية ومحاولات من قبل قوات النظام لاقتحامه من أكثر من محور.

كان الائتلاف الوطنى السورى المعارض قد طالب فى بيان له المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بتحرك عاجل وسريع لنجدة آلاف المحاصرين فى حيى القابون وبرزة، محذرا من وقوع ما أسماه بأعمال تنكيل وتصفية بحق المدنيين.