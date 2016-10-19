قريبا.. سداد قيمة المشتريات ببطاقات «نول»

أعلنت "هيئة الطرق والمواصلات" في دبي اليوم عن إبرام شراكة مع نتورك إنترناشيونال، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسمح من خلالها دفع قيمة مشتريات التجزئة باستخدام بطاقات نول ضمن منافذ مختارة في دبي، وذلك عبر المنصة المحلية للدفع (ميركوري) التابعة لشركة نتورك إنترناشيونال.

وابتداء من العام القادم، يمكن لمستخدمي بطاقات نول في دبي إجراء عمليات دفع بسيطة وسريعة للمشتريات باستخدام بطاقاتهم لدى عدد من متاجر التجزئة، التي تتوافق مع خدمات نقاط البيع من (ميركوري)، بالإضافة إلى استخدامها في التنقل. وتأتي هذه الخطوة رافداً لأهداف هيئة الطرق والمواصلات في توفير راحة أكبر لمستخدمي وسائل النقل في دبي، وانسجاماً مع مبادرة (دبي المدينة الذكية).

وسيتاح لزوار أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، الذي سيعقد في الفترة بين 16-20 من شهر أكتوبر 2016 فرصة اختبار هذه المبادرة الجديدة عبر استخدام بطاقات نول لإتمام عمليات دفع بسيطة مقابل مشترياتهم من متاجر (زووم) في محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي.

وعبّر عبدالله المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع نتورك إنترناشيونال كشريك استراتيجي للهيئة في هذا الوقت الذي أصبحت بطاقات نول ضرورة أساسية لمستخدمي المواصلات العامة في دبي، وقال: "يعتبر فتح المجال أمام الناس من مختلف فئاتهم الاجتماعية لاستخدام بطاقات نول في تلبية احتياجاتهم ودفع قيمة المشتريات، مبادرة تنسجم تماماً مع الغاية الاستراتيجية الثالثة من غايات هيئة الطرق والمواصلات وهي (إسعاد الناس). ولطالما سعت الهيئة لإيجاد أفضل الوسائل التي تجعل الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة سعداء، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين والسائحين والزائرين عبر تزويدهم بحلول أكثر سلامةً وتطوراً وأماناً، لتحسين مستوى حياتهم وجعلها أكثر سهولةً وراحة. ولتحقيق هذا الهدف، تعاونت الهيئة على الدوام مع مؤسسات عالمية مرموقة. ومن هنا، تأتي شراكتنا مع نتورك إنترناشيونال نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها هذه الخدمة."

وأضاف المدني: "وسيدعم نشر هذا الحل الجديد، بدون شك، طموح دبي في أن تكون المدينة الأذكى في العالم خلال ثلاث سنوات، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة لتحقيق هذه الهدف. كما تجمع هذه المبادرة بين التميز والابتكار اللذان يعتبران عنصرين أساسيين لتحقيق رؤية المدينة الذكية."

بدوره، قال بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات عبر إنجاز هذا المشروع المهم الذي يأتي في إطار دعمنا لرؤية (دبي المدينة الذكية)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وستنعكس فوائد هذه الشراكة على الآلاف من مستخدمي وسائل النقل في دبي يومياً. وقد أثبتت عملية استبدال النقود ببطاقات العبور لدفع قيمة مشتريات التجزئة نجاحها حول العالم، ويشمل ذلك مدناً مثل لندن وهونج كونج، حيث تستخدم بطاقات (أويستر) و(أوكتوبوس) في كل مكان. ونحن على ثقة من نجاح هذه التجربة في دبي ونتطلع قدماً إلى مواصلة دعم هذه المبادرة."

من جهته، قال دينزل لاوسون، رئيس "ميركوري": "يمكن للعملاء الذي يختبرون المبادرة الجديدة لأول مرة في متاجر (زووم) خلال جيتكس أن يستخدموا بطاقات نول لدفع قيمة مشترياتهم. وتسعى هذه المبادرة إلى تسهيل حياة الناس باستغنائهم عن حمل النقود لدفع قيمة مشترياتهم، وخاصة المبالغ الصغيرة. وستوفر بطاقات نول للمتعاملين طريقة أكثر سهولة وأماناً وراحة في الدفع، سواء لمشتريات البقالة بعد انتهاء رحلة المترو، أو لاحتساء فنجان من القهوة أثناء توجههم إلى العمل."

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> وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تنتهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية تهدف إلى بناء المدن الذكية بهدف التأسيس لمستقبل أفضل تنعم به جميع فئات السكان، وذلك عبر توفير فرص التمكين وتحقيق أعلى درجات السعادة، وعلى كافة المستويات. وتبرز من هنا أهمية تطبيق أحدث الحلول الذكية، وهو ما يتجسد في هذه الخطوة التي تتيح استخدام بطاقات نول، التي تصدرها هيئة الطرق والمواصلات لسداد قيمة المشتريات في مختلف فروع متاجر (زووم)، الأمر الذي يضمن توفير أساليب دفع أكثر مرونة وسرعة، بما ينسجم مع القيم، التي نحرص على اعتمادها في كافة عملياتنا وخدماتنا. ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات ونتورك إنترناشيونال، ونأمل أن يكون هذا التعاون منطلقاً للمزيد من الشراكات البنّاءة في المستقبل".

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