وزير الطاقة السعودي: النفط أنهى منحناه النزولي والطلب عليه يتزايد

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد، في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما.

ودعا الفالح منتجي النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» للمساهمة في تحقيق استقرار بالسوق، قائلاً إن دورهم مهم شأنهم في ذلك شأن دور أعضاء أوبك.

وأضاف: “قوي السوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار لأسعار النفط عند أقل من 30 دولاراً للبرميل، والطلب على النفط يتزايد بمعدل جيد رغم تباطؤ النمو العالمي”.

وأوضح أن «أوبك» أرادت عبر تجميد إنتاج النفط أو خفضه بشكل طفيف؛ أن تبعث بإشارة إلى السوق على أنها ترغب في خفض المخزونات وتشجيع الاستثمار.

ولفت إلى أنه إذا تحرك أعضاء «أوبك» بشكل جماعي، سيمكنهم الإسهام في استقرار السوق.

وتوقع الوزير أداء أفضل لأسواق النفط في الشهور المقبلة، رغم احتمال استمرار التقلبات، حسب رأيه.

وذكر الفالح أن بعض المنتجين من خارج «أوبك» يبدون استعداداً لتثبيت الإنتاج أو خفضه، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.

وحول الطرح الأولي لشركة أرامكو المرتقب بشدة في الأسواق، قال وزير الطاقة: «إن الطرح سيتيح لأرامكو المشاركة في مشروعات تنقيب وإنتاج عالمية وخاصة في مجال الغاز، لافتًا إلى أنه سيجري اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية قريباً.