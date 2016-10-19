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وزير التموين للتجار والمزارعين: ميصحش تهرب الأرز للدول وتحرم المصريين منه

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وزير التموين للتجار والمزارعين: ميصحش تهرب الأرز للدول وتحرم المصريين منه وزير التموين للتجار والمزارعين: ميصحش تهرب الأرز للدول وتحرم المصريين منه

>كتبت سماح لبيب - تصوير أشرف فوزى

أكد محمد على مصيلحى، وزير والتجارة والداخلية، أن الأرز من السلع التى لديها فائض فى ، ولن يكون هناك أزمة فى توفيره بالبطاقات التموينية، موضحاً أن السبب فى أزمة الأرز هو إحجام الموردين عن توريده للوزارة، والإخلال بالتعاقد المبرم بتوريد طن أرز الشعير عريض الحبة بـ٢٤٠٠ جنيه للطن لكى يصل للمستهلك بسعر ٤.٥ جنيه.

 

ووجه وزير التموين، فى أول مؤتمر صحفى يعقده اليوم، كلمته للمزارعين والتجار الشرفاء قائلا، "ميصحش تهرب الأرز لدول مجاورة وتحرم المواطن المصرى من السلعة"، مطالباً المواطن المصرى بتوقف التكالب على أى سلعة، خاصة أن التموين ستوفر احتياجات كافة السلع الاستراتيجية على البطاقات التموينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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