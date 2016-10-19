أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تحقق مع 19 من متظاهرى إسكان بورسعيد بتهمة التجمهر وقطع الطريق

Google+ Print
النيابة تحقق مع 19 من متظاهرى إسكان بورسعيد بتهمة التجمهر وقطع الطريق النيابة تحقق مع 19 من متظاهرى إسكان بورسعيد بتهمة التجمهر وقطع الطريق

>بورسعيد – محمد عزام

يمثل، عصر اليوم الأربعاء، 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي ببورسعيد، المقبوض عليهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام النيابة العامة للنتحقيق معهم بتهم قطع الطريق العام، والتجمهر، وتعطيل مرفق عام "المعديات" .

 

كانت  قوات مديرية أمن بورسعيد ألقت القبض على 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي؛ خلال فض تظاهرة نظموها أمام مرفق المعديات بحي الشرق،  وتوقفت خلالها حركة المعديات .

 

وفتحت القوات الأمنية، الطريق أمام السيارات بشارع 23 يوليو بالمواجهه مع الديوان العام للمحافظة، ونفي مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات .

 

وكانت التُهم التي وجهتها مديرية أمن بورسعيد، للمقبوض عليهم هي التجمهر، قطع الطريق، وتعطيل مرفق عام، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 اداري الشرق ، وجاري العرض على النيابة العامة داخل ديوان قوات الأمن المركزي في حي الضواحي .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365