النيابة تحقق مع 19 من متظاهرى إسكان بورسعيد بتهمة التجمهر وقطع الطريق

يمثل، عصر اليوم الأربعاء، 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي ببورسعيد، المقبوض عليهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام النيابة العامة للنتحقيق معهم بتهم قطع الطريق العام، والتجمهر، وتعطيل مرفق عام "المعديات" .

كانت قوات مديرية أمن بورسعيد ألقت القبض على 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي؛ خلال فض تظاهرة نظموها أمام مرفق المعديات بحي الشرق، وتوقفت خلالها حركة المعديات .

وفتحت القوات الأمنية، الطريق أمام السيارات بشارع 23 يوليو بالمواجهه مع الديوان العام للمحافظة، ونفي مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات .

وكانت التُهم التي وجهتها مديرية أمن بورسعيد، للمقبوض عليهم هي التجمهر، قطع الطريق، وتعطيل مرفق عام، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 اداري الشرق ، وجاري العرض على النيابة العامة داخل ديوان قوات الأمن المركزي في حي الضواحي .