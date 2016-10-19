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"النقض" تلغى أحكام إعدام وسجن 15 إخوانيا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة"

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"النقض" تلغى أحكام إعدام وسجن 15 إخوانيا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة" "النقض" تلغى أحكام إعدام وسجن 15 إخوانيا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة"

>كتب أحمد متولي

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 15 متهما من الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية".

 

وأوصت نيابة النقض فى مذكرتها التى أودعت فيها رأيها الاستشارى غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.

 

 


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