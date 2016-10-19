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وزير التموين لـ"رويترز": ندرس زيادة الدعم للبطاقات التموينية

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وزير التموين لـ"رويترز": ندرس زيادة الدعم للبطاقات التموينية وزير التموين لـ"رويترز": ندرس زيادة الدعم للبطاقات التموينية

> (رويترز)

 قال وزير المصرى محمد على مصيلحى، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين.

 

وتدعم نحو 71 مليون مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة تموين، وتخصص 18 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

 

وقال وزير التموين، رداً على سؤال لـ"رويترز"، عن مدى حقيقة دراسة الحكومة لزيادة قيمة الدعم الموجه لبطاقات التموين، "مع الإجراءات الصعبة لابد أن نراعى المواطن الأقل دخلاً، والذى يستحق فعلاً الدعم، نعم ندرس زيادة قيمة الدعم الموجه للبطاقات".

 

وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى محاولة لإصلاح الخلل الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد.

 

ويتعرض الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والحكومة الحالية، برئاسة شريف إسماعيل، لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

 

وقد تكون زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين، والتوسع فى "برنامج تكافل وكرامة" الذى يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأكثر فقراً فى مصر أولى خطوات الحكومة فى برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل والأكثر فقرا.

 


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مصر 365

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