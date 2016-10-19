بدء لقاء رئيس الوزراء بعدد من الكتاب لعرض جهود الحكومة

بدأ منذ قليل، لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بعدد من الكتاب، بينهم الكاتبة فريدة الشوباشي والكاتب عبد الله السناوى والكاتب مكرم محمد أحمد، لعرض جهود الحكومة الاقتصادية والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة نظرهم، ورؤيتهم فى مختلف القضايا، وذلك فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع الكتاب والاقتصاديين ورؤساء الأحزاب.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أمس، عدداً من خبراء الإقتصاد، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، مؤكدا أن اللقاء جاء بهدف تحقيق التشاور مع كافة الأطراف ذوى الخبرة لعرض الموقف الاقتصادى، وطرح التحديات والفرص الراهنة، والاستماع إلى الرؤى حول سبل تحقيق الإصلاح الاقتصادى.