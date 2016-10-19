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بلاغ ضد شركة "بيريل" لتحريضها الشباب على عدم الانضمام للخدمة العسكرية

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بلاغ ضد شركة "بيريل" لتحريضها الشباب على عدم الانضمام للخدمة العسكرية بلاغ ضد شركة "بيريل" لتحريضها الشباب على عدم الانضمام للخدمة العسكرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ رقم 5057 لسنة 2016 إلى نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، ضد يان كييس نييمان باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمشروبات التابع لها شركة بيريل.

 

وأوضح محمود فى بلاغه بأنه بتاريخ 18 أكتوبر 2016 نشرت شركة بيريل التابعة لشركة الأهرام للمشروبات صورة لشهادة إعفاء من الخدمة العسكرية من الجيش المصرى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، معقبة عليها بأنها حلم كل راجل بمعنى أن الإعفاء من الخدمة العسكرية من الجيش المصرى هى حلم كل شاب.

 

وأضاف أن هذا الإعلان جاء عقب استشهاد أكثر من 12 جنديا فى سيناء نتيجة استهدافهم بعمليات إرهابية، وحيث أن ما نشرته هذه الشركة يمثل إساءة بالغة للمؤسسة العسكرية فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخ ، والتى يواجه فيها الجيش المصرى إرهاباً أسودا يريد إسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى فى البلاد، يأتى هذا المنشور ويحمل تحريضاً سافراً للشباب على عدم الانضمام للجيش المصرى، وهو ما يأتى متوافقاً مع الدعوات التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية للشباب بعدم الانضمام للجيش.

 

وأشار إلى أن هذا الإعلان يتضمن إهانة للمؤسسة العسكرية لزج أسمها فى مثل هذا الإعلان وهو ما يمثل جريمة التحريض على عدم الانضمام للجيش المصرى وتحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بالإضافة إلى جريمة إهانة المؤسسة العسكرية، وهما الجريمتان المؤثمتان قانوناً بنصوص المواد 174 و 175 من قانون العقوبات المصرى.

 

وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واستدعاء يان كييس نييمان رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمشروبات والتابع لها شركة بيريل، لمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه بشأن التحريض على عدم الانضمام للجيش المصرى وإهانة المؤسسة العسكرية .

 


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