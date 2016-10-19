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تحقيق عاجل في واقعة توزيع وجبات «فاسدة» على مرضى مستشفيات دمياط

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تحقيق عاجل في واقعة توزيع وجبات «فاسدة» على مرضى مستشفيات دمياط تحقيق عاجل في واقعة توزيع وجبات «فاسدة» على مرضى مستشفيات دمياط

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بالتصدي للاستهانة بحياة المرضى بمستشفيات محافظة دمياط الحكومية، مصدرًا تعليماته بالتحقيق العاجل في الواقعة، وتحديد المسئوليات التأديبية فيها.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية، تابع ما تم نشره بإحدى الصحف الورقية تحت عنوان: “وجبات منتهية الصلاحية.. تصيب مرضى المستشفيات”.

وتضمن الخبر أن لجنة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، كشفت غموض حالات القيء الجماعي التي أصابت عددًا من مرضى المستشفيات الحكومية بالمحافظة، بفعل التسمم نتيجة وجود وجبات فاسدة ومنتهية الصلاحية تم توزيعها على المرضى.

كما تضمن الخبر – أيضًا – أن اللجنة قامت باستصدار قرار بإعدام الأطعمة والتخلص منها، فيما تم رفع مذكرة ضد الشركة المسئولة عن توريد الأغذية للمستشفيات.

 

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