احتجاز سيدتين لإصابتهما بالالتهاب السحائى بحميات المحلة

استقبلت مستشفى حميات المحلة سيدتين مصابتين بالالتهاب السحائى "نيمو كوكل" بعد إجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى أبو زيد التخصصى بمنطقة سوق بسيسة بالمحلة، حيث تعرضتا لارتفاع شديد فى درجات الحرارة عقب إجراء العملية، وقام الأطباء بكتابة علاج خافض الحرارة، لكن لم ستجيبا للعلاج، وتوجهت الحالة الأولى "مروة ع غ" 24 سنة لمستشفى حميات المحلة بتاريخ 8 أكتوبر الجارى بعد إجراء الولادة القيصرية فى 29سبتمبر الماضى مصابة بارتفاع شديد فى درجة الحرارة وتصلب بالرقبة ودوار بالرأس، وتم احتجازها وأخذ عينة لها، وتبين أنها مصابة بالتهاب سحائى وتحرير تذكرة رقم 3391.

وجاء التشخيص أنها مصابة بالتهاب سحائى وتخضع للعلاج المكثف بالمستشفى، وأثناء ذلك استقبلت المستشفى الحالة الثانية لسيدة تدعى "لواحظ ال ح ص" 35 سنة من قرية الجابرية مركز المحلة، بتذكرة دخول 3462 يوم 14أكتوبر الجارى مصابة بنفس المرض، بعد إجراء الولادة القيصرية لها بنفس المستشفى الخاص، وأخذ الأطباء عينات من الحالتين وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وتم إخطار مديرية الصحة بالحالتين وإخطار اللواء أحمد صقر محافظ الغربية لفحص الواقعة .