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"القومى للمرأة" يستخرج بطاقات الرقم القومى لطالبات مدارس الوادى الجديد

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"القومى للمرأة" يستخرج بطاقات الرقم القومى لطالبات مدارس الوادى الجديد "القومى للمرأة" يستخرج بطاقات الرقم القومى لطالبات مدارس الوادى الجديد

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قالت نادية عزمى ويصا مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد  فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء أن الفرع بصدد إعداد حصر متكامل لاستخراج بطاقات الرقم القومي لفتيات المدارس الثانوية بالمحافظة .

 ولفتت إلى قيام فرع المجلس خلال الأيام المقبلة بتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية .

وأضافت ويصا أن الفرع سينفذ خطته التي تتناول القضايا العامة وعلى رأسها القضية السكانية وختان الإناث والزواج المبكر وانتخابات المحليات والأمية التكنولوجية للمرأة ، وذلك من خلال عدد كبير من الفعاليات التى ينفذها الفرع فى إطار تنفيذ برامج دعم قضايا المرأة على مستوى مراكز وقرى المحافظة .


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