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تأجيل طلب رد قاضي «أحداث مكتب الارشاد» لجلسة غد

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تأجيل طلب رد قاضي «أحداث مكتب الارشاد» لجلسة غد تأجيل طلب رد قاضي «أحداث مكتب الارشاد» لجلسة غد

المستشار محمد فهمي – أرشيفية

أجلت الدائرة “19″ مدني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، طلب الرد المُقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان، ومحمد البلتاجي في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، ضد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة “11″ إرهاب، إلى جلسة غدً الخميس، لعدم حضور القيادي محمد البلتاجي، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء طلب الرد – في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين يترأسهم محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، ومساعده خيرت الشاطر، فضلًا عن 11 أخرين – بعد قبول الطعن بالنقض على أحكام إدانتهم في المحاكمة الأولى بتهمة التحرض على القتل، والشروع فيه، تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة أسلحه نارية، ذخيرة حيه غير مرخصة.
> وتضمنت قائمة الاتهامات “الانضمام إلى عصابةٍ مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين، التحريض على العنف والبلطجة أمام مكتب الارشاد بالمقطم أثناء تظاهرات 30 يونيو، والتي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 91 آخرين”.

 

 

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