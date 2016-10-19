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إلغاء أحكام إعدام 15 متهمًا بـ«أحداث كرداسة الثانية»

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إلغاء أحكام إعدام 15 متهمًا بـ«أحداث كرداسة الثانية» إلغاء أحكام إعدام 15 متهمًا بـ«أحداث كرداسة الثانية»

أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجيه أديب، بقبول طعن 15 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المنحلة على أحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا في القضية رقم (1010 لسنة 2013)، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث محاولة اقتحام قسم كرداسة الثانية”.

وكانت نيابة النقض، أوصت – في مذكرتها التي أودعت فيها رأيها الاستشارس الغير ملزم لهيئة المحكمة – بقبول طعن المتهمين بالقضية، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

كما أوصت – في مذكرتها – بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت – في 20 أبريل 2015 – بالإعدام شنقًا على 15 متهمًا – حضوريًا – و13 متهمًا آخرين – غيابيًا – كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر لكونه حدث.

 

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