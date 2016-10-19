سقوط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وبيعها خردة بالبدرشين

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة السيارات وبيعها كقطع غيار بالبدرشين، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، تفيد تكوين 3 عاطلين لتشكيل عصابى لسرقة السيارات وبيعها لتجار الخردة كقطع غيار، بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم 6 سيارات مسروقة معدة للبيع.

واعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأرشدوا عن أماكن بيع السيارات المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.