بالصور.. الداخلية تعقد ندوات لطلاب المدارس لشرح مخاطر الحرائق وسبل مواجهتها

وجه اللواء مجدى الشلقانى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إدارات الحماية المدنية بمديريات الأمن بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والجامعات لعقد لقاءات تثقيفية وتوعوية لطلبة المدارس والجامعات "فى مجال الحماية المدنية"، بهدف نشر الوعى الإطفائى لكيفية تجنب الحرائق والتصرف السليم والصحيح تجاهها.

وتم إعداد بعض اللقاءات التوعوية والتثقيفية ببعض المدارس على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشأن توعية المواطنين على كيفية التعامل مع الأخطار والحرائق المختلفة، من خلال تدبير المهمات والأدوات ونشر وتنمية وعى الدفاع المدنى بينهم، وفى إطار الدور المنوط به للإدارة العامة للحماية المدنية وإداراتها الجغرافية والفرعية على مستوى الجمهورية للنهوض بمستوى الأداء وتطويره وتأمين كل المواقع والمنشآت الحيوية والهامة ضد أخطار الحريق والتأكيد على القيام بمهام ووظائف كل إدارة للوصول للمستوى الأمثل من الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.