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ضبط ربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لشقيقها بقسم باب شرق بالإسكندرية

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ضبط ربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لشقيقها بقسم باب شرق بالإسكندرية ضبط ربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لشقيقها بقسم باب شرق بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن الملازم  سيف الدين ناصر ضابط منوب قسم شرطة باب شرقى من ضبط "  ه. ش" - 34 سنة ربة منزل بحوزتها 92  قرص مخدر أخفتها داخل بعض المأكولات أثناء حضورها القسم لزيارة شقيقها المتهم "ا. ش" المحبوس على ذمة جناية "مخدرات".

وأقرت  المتهمة بحيازتها الأقراص المخدره بقصد توصيلها لشقيقها داخل الحجز.

وفي سياق آخر تلقى  مأمور قسم شرطة أول الرمل  بإنقلاب سيارة بطريق الجيش  منطقة ستانلي.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ن أ     قيادة " م .ع " -  19 سنة سائق  مقيم دائرة القسم  إنفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة واختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي لإصطدامها بجزيرة منتصف الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدها باشتباه كسور وجروح وكدمات متعدده بالجسم، وتم نقل المصاب لمستشفي ناريمان  للعلاج ، وحدثت تلفيات بالسيارة والحاجز الحديدي لجزيرة منتصف الطريق   وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

 


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