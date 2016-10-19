181 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس في 9 أشهر

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس – خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2016 – 181.1 مليون دولار، مال فيها الميزان التجاري بشكلٍ كبير لصالح مصر بفارق 93 مليون دولار.

وأوضحت إيناس زيدان، الوزير المفوض التجاري المصري بتونس – رئيس مكاتب التمثيل التجاري المصري بتونس – أن إجمالي الصادرات المصرية إلى تونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2016 – بلغت 137 مليون دولار مقابل 44.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس.

وأضافت زيدان، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس – خلال العام الماضي 2015 بأكمله – بلغ 234.3 مليون دولار، منها 160.1مليون دولار صادرات مصرية، و74.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أعلى معدلاته عام 2012، عندما كانت مصر تصدر موادًا بترولية إلى تونس، حيث وصل حجم التبادل بينهما إلى 340 مليون دولار منها 255 مليون صادرات مصرية.

وأوضحت الوزير المفوض التجاري بتونس، أن أهم الصادرات المصرية للسوق التونسية تتمثل في المواد الغذائية، الأقطان والأقمشة القطنية، الصابون، محضرات الغسيل، الزيوت، والمنتجات البترولية – التي كانت تتصدر القائمة عام 2012 وما قبلها – فضلًا عن الآلات والأجهزة الكهربائية، الخضروات الطازجة والمبردة، المصنوعات السكرية، الزيوت العطرية، الزجاج، البذور، الخزف ومنتجاته، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية المنزلية.

وأشارت إلى أن المنتجات الكيماوية غير العضوية تستحوذ على 65% من الواردات المصرية من تونس بقيمة تصل إلى 47 مليون دولار.

ولفتت – حول حجم الاستثمارات بين البلدين – إلى أن الاستثمارات المشتركة مستقرة منذ سنوات عند معدلاتها التي تعتبرها ضعيفة، مقارنةً بما يجب أن يكون بين البلدين، حيث تصل الاستثمارات التونسية في مصر إلى 36 مليون دولار فقط تتركز في أنشطة خدمات بترولية، سياحة، برمجيات، ونقل ومزارع ماشية بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بتونس حاجز 2.2 مليون دولار في مشروعات صغيرة إنشائية، تبغ، أثاث، وأجهزة كهربائية.

وأرجعت زيدان، ضعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إلى الظروف المتشابهة التي شهدتها مصر وتونس في السنوات الست الأخيرة، فضلًا عن اهتمام البلدين بالترويج الاستثماري مع الدول الغربية والخليجية والأسيوية بشكلٍ أكبر.

أ ش أ