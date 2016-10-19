وصول 1130 راكبًا إلى ميناء سفاجا وتداول 219 شاحنة

أوضح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال العبارة “مسرة”، وعلى متنها 589 راكبا، 16 شاحنة، و4 سيارات، والسفينة “بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنها 41 شاحنة، و41 راكبا.

وتغادرالعبارة “أمانة”، وعلى متنها 493 راكبا، 33 سيارة، 12 شاحنة، والسفينة “إلنوي إكسبريس”، وعلى متنها 52 شاحنة، فضلًا عن السفينة “الحرية”، وعلى متنها 25 شاحنة.

وأضاف أن شهد الميناء – بالأمس – استقبال العبارة “أمانة”، وعلى متنها 421 راكبا، و14 شاحنة، العبارة الرياض، وعلى متنها 79 راكبا، 3 شاحنة، وسيارة، والسفينة “إلنوي إكسبريس”، وعلى متنها 42 شاحنة، فيما غادرت العبارة “الرياض”، وعلى متنها 227 راكبا، 69 سيارة، و4 شاحنات، فضلًا عن العبارة “مسرة”، وعلى متنها 271 راكبا، 17 سيارة، و12 شاحنة.

ويستعد ميناء نويبع – اليوم – لاستقبال العبارة “سينا”، وعلى متنها 274 راكبا، 15 براد، 10 تريلا، و2 باص جيت.

وشهد الميناء – بالأمس – استقبال العبارة “سينا”، وعلى متنها 318 راكبا، 12 براد، و8 تريلا، العبارة “ايلة”، وعلى متنها 93 راكبا، والسفينة “بريدج”، وعلى متنها 7 براد و18 تريلا، فيما غادرت العبارة “سينا”، وعلى متنها 370 راكبا، وتريلا، 6 براد، 4 سيارة، و427 طرد سمك، فضلًا عن العبارة “ايلة”، وعلى متنها 44 راكبا، و3 براد، والسفينة “بريدج”، وعلى متنها 32 تريلا و9 براد.

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