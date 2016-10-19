أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

واشنطن تنفي طلبها قطع الإنترنت عن مؤسس «ويكيليكس» بالإكوادور

Google+ Print
واشنطن تنفي طلبها قطع الإنترنت عن مؤسس «ويكيليكس» بالإكوادور واشنطن تنفي طلبها قطع الإنترنت عن مؤسس «ويكيليكس» بالإكوادور

جون كيربي

نفت الولايات المتحدة أن تكون قد طلبت من الإكوادور قطع الإنترنت عن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي – فى بيان له، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء – إن ” الولايات المتحدة لم تطلب هذا الأمر”.

وأضاف كيربي “مع أن مآخذنا على ويكيليكس ليست حديثة، لكن أى إيحاء بأن وزير الخارجية جون كيري أو وزارة الخارجية لعبا دورا فى قطع الإنترنت عن ويكيليكس عار عن الصحة، وإن ما ورد بأن كيرى تحادث مع مسئولين إكوادوريين حول هذه المسألة غير صحيح إطلاقا “.

وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت أمس الثلاثاء قطع الإنترنت عن أسانج – اللاجئ فى سفارتها بالعاصمة البريطانية لندن- لأنه نشر تسريبات من شأنها التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية – فى بيان لها – إن “حكومة الإكوادور تحترم مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهى لا تتدخل فى عمليات انتخابية خارجية ولا تفضل مرشحا بعينه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا