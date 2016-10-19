واشنطن تنفي طلبها قطع الإنترنت عن مؤسس «ويكيليكس» بالإكوادور

نفت الولايات المتحدة أن تكون قد طلبت من الإكوادور قطع الإنترنت عن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي – فى بيان له، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء – إن ” الولايات المتحدة لم تطلب هذا الأمر”.

وأضاف كيربي “مع أن مآخذنا على ويكيليكس ليست حديثة، لكن أى إيحاء بأن وزير الخارجية جون كيري أو وزارة الخارجية لعبا دورا فى قطع الإنترنت عن ويكيليكس عار عن الصحة، وإن ما ورد بأن كيرى تحادث مع مسئولين إكوادوريين حول هذه المسألة غير صحيح إطلاقا “.

وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت أمس الثلاثاء قطع الإنترنت عن أسانج – اللاجئ فى سفارتها بالعاصمة البريطانية لندن- لأنه نشر تسريبات من شأنها التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية – فى بيان لها – إن “حكومة الإكوادور تحترم مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهى لا تتدخل فى عمليات انتخابية خارجية ولا تفضل مرشحا بعينه”.