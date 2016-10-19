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«التموين» تقترح توزيع أنابيب «البوتاجاز» على الكروت الذكية

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«التموين» تقترح توزيع أنابيب «البوتاجاز» على الكروت الذكية «التموين» تقترح توزيع أنابيب «البوتاجاز» على الكروت الذكية

أرشيفية

صرح محمد علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، بأنه تقدم بدراسةٍ لمجلس الوزراء لعمل كروت ذكية لصرف أنابيب غاز الطهي “البوتاجاز”، لتلافي حدوث أي أزمات، خاصةً في فصل الشتاء.

جاء ذلك بالتزامن مع خطة وزارة البترول في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار مصيلحي – خلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة اليوم الأربعاء – إلى أنه سيتم – قريبًا – توقيع بروتوكول مع صندوق “تحيا ”، لتوفير 500 سيارة حمولة “طن ونص، و5 أطنان” للشباب، لتوزيع السلع في الأماكن الأكثر احتياجًا، وكمساهمة لحل البطالة للشباب.

وأضاف وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على فتح “هايبر” في كل محافظة، وخاصةً في جنوب الصعيد، لتوفير كافة السلع الأساسية، موضحًا أن الوزارة لديها خطة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة البالغة 34 شركة حتى لايكون مصيرها كمصير أغلب شركات قطاع الأعمال.

أ ش أ

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