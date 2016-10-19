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طالبان تنفي لقاء ممثلين للحكومة الأفغانية فى قطر

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طالبان تنفي لقاء ممثلين للحكومة الأفغانية فى قطر طالبان تنفي لقاء ممثلين للحكومة الأفغانية فى قطر

ارشيفية

نفت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، عقد لقاء سري مع ممثلين للحكومة الأفغانية فى قطر لاستئناف محادثات السلام العالقة منذ العام 2015.

وصرح المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، فى بيان على موقع الحركة قائلا: “ننفي أى معلومات حول عقد محادثات أو لقاءات”.

وتابع البيان: “لم يتلق ممثلو الإمارة الإسلامية أبدا مع معصوم ستانكزاي، أو أى مسؤول آخر”، فى إشارة خصوصًا إلى رئيس الاستخبارات الأفغانية الذى يفترض أنه شارك فى اللقاءات بحسب مصادر عدة.

وأضاف البيان “موقفنا من المحادثات لم يتغير وسياستنا واضحة تماما فى هذا الصدد، إمارة أفغانستان الإسلامية تدعو وسائل الإعلام مرة آخرى إلى عدم نقل معلومات لم يتم التحقق منها”.

وصرح ممثل من الافغانية فى كابول لوكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء، أن جولتين من المحادثات جرتا فى الدوحة حيث يوجد مكتب سياسى للحركة المسلحة، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة “ذى غارديان” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملا عبد المنان أخوند شقيق مؤسس حركة طالبان الملا عمر الذى توفي فى 2013 شارك فى المحادثات.

وأفاد تلفزيون تولو المحلي نقلا عن مصدر فى القصر الرئاسي بأن ستانكزاى ومستشار الأمن القومي محمد حنيف اتمار شاركا فى لقاءات قطر. كما حضر اللقاءات دبلوماسى أمريكى بارز، بحسب ما نقلت الصحيفة.

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